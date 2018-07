A planta de compostaxe do Barco xa tiña instalado o rótulo da empresa que a ía a xestionar mentres se debatía a adxudicación

Mentres o pleno da corporación de Ou Barco debatía -o 1 de marzo de 2012- sobre a memoria relativa á conveniencia de contratar a xestión indirecta da planta de compostaxe, a nave das instalacións municipais que albergaría este servizo xa tiña o cartel da empresa que o ía a xestionar.

Así o confirmou o portavoz do Partido Popular de Ou Barco, Moisés Blanco Paradelo, quen convocou aos medios de comunicación nas inmediacións da propia Planta de Compostaxe para denunciar publicamente este grave feito.



Moisés Blanco mostrou copias de varias actas da Comisión Informativa de Obras -4 de outubro de 2011- nas que o seu grupo se interesaba polo funcionamento das instalacións e a colocación dun rótulo dunha empresa privada na nave. Tal e como recolle a acta, o alcalde contestaba que “...existe un proxecto dun particular para facer compós pero ten que saír a concurso e facer unha concesión”. En relación co letreiro, o rexedor asegurou que souberon da súa existencia unha vez que o tiñan instalado e que non entendía por qué o fixeron.

Considera Moisés Blanco que “é moi grave, á vez que pouco crible, que unha empresa instale un cartel nunha instalación pública sen pedir permiso, sen que o saiba o alcalde e que, aínda encima, non ordene a súa retirada”.



“No canto de ordenar a súa retirada inmediata, o alcalde permitiu que permanecese o rótulo no seu sitio pero tapado cunha tea, sinal inequívoco de que podería ser o adxudicatario do servizo se o proceso continuase”, afirma Blanco. Tal é así, que o letreiro permaneceu 11 meses oculto ata que no mes de agosto de 2012, a consecuencia do terrible incendio que sufriu O Barco aquel verán, víronse afectadas as instalacións da planta de compostaxe queimándose a tea e varias das letras que formaban parte do rótulo, como tamén demostrou Blanco Paradelo con fotografías.



Moción no próximo pleno

O certo é que, a día de hoxe, aínda se poden apreciar os restos das diferentes letras na fachada principal da nave que, transcorridos máis de dous anos desde a aprobación do regulamento e da memoria para a xestión do servizo, segue sen actividade. Desde o grupo popular lembran que durante este tempo leva falado deste asunto nalgunha Comisión de Medio Ambiente, pero sen concretar nada sobre o futuro e a utilidade dunha instalación que custou máis de 240.000 euros.



Por iso, o portavoz popular anunciou que o seu grupo presentará unha moción no próximo pleno solicitando que o Concello de O Barco realice os trámites necesarios para iniciar novamente o expediente para a contratación, a través dun concurso público, da xestión indirecta da Planta de Compostaxe de O Barco.