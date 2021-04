Unha ourensá coas estrelas

Raquel Carrera, xogadora ourensá de sólo 19 anos do Valencia Basket ven di vivir a súa semana perfecta o dar o título da Eurocup Woman o seu equipo, o Valencia Basket, con 2 tiros libres no último segundo.

Por se esto fora pouco, nesta noite foi elexida no número 15 do draft da WBNA polos Atlanta Dream o que a convirte na xogadora española elexida na mellor posición do draft en toda a historia.

