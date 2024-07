Proxecto europeo para abordar solucións na prevención de incendios forestais

A Deputación, representada polo deputado de Innovación, Jorge Pumar, participou na presentación do proxecto europeo Interreg Sudoe USE4FOREST, no que participan entidades e administracións de varias comunidades autónomas e dos países do suroeste europeo: España, Francia e Portugal. O obxectivo deste proxecto é abordar solucións comúns na prevención de incendios forestais que afectan a estes países.

Tal e como explicou o deputado provincial na presentación, “a Deputación de Ourense espera contribuir á loita contra incendios no seu territorio, ameazado por lunes de cada vez maior tamaño, e cuxa gravidade vese incrementada polo envellecemento poboacional e o despoboamento”. Tamén se puxo de manifesto que a Deputación implantará o establecemento de cortalumes produtivos no Barco de Valdeorras e o testeo da planificación preventiva e intervención rápida na provincia.

O proxecto USE4FOREST aglutina a diversas entidades e administracións de España, Francia e Portugal, co fin de afondarán nunha estratexia para a prevención de incendios no territorio Sudoe mediante a mellora dos espazos forestais. O proxecto estará vixente ata decembro de 2026 e conta cun investimento total de case tres millóns de euros.