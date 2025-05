O BNG exixe un plan de reforzo da Saúde mental en Ourense ante o abandono da Xunta

A deputada nacionalista por Ourense, Noa Presas, cualificou de “demoledor o resultado do Informe de auditoría operativa das actuacións, plans, proxectos e programas no ámbito da saúde mental dos exercicios 2020-2022 do Consello de Contas” xa que di que “o Plan de Saúde mental elaborouse sen actualizar o estudo epidemiolóxico de 2009 e non se dotaron os recursos económicos considerados como necesarios na súa memoria de elaboración e isto fixo que non se executaran proxectos prioritarios, ademais de que se contratou menos persoal do previsto”.

Para o BNG é “especialmente grave e certifica que persisten desigualdades no acceso aos Servizos e que hai falta de equidade territorial con Lugo e Ourense”. Neste sentido, Presas cualifica de “especialmente grave a demora de dotar Ourense dunha Unidade de psicoxeriatría malia ser a zona máis avellentada de Galiza”.

Así mesmo, Presas insiste en que “o Informe recolle as alertas do BNG sobre as listas de agarda, as peores de Galiza, así Ourense ten o peor aumento de todo Galiza entre 2019 e 2023, un aumento do 297% de pacientes en lista de espera e do 214% en tempo medio de espera, moi por riba de Lugo e a unha distancia sideral da franxa atlántica facendo que haxa galegos de primeira e de segunda á hora de acceder a un recurso vital como son os Servizos de Saúde mental”

Así, o BNG sinala que “a atención á saúde mental e a súa prestación ao longo do territorio con criterios de equidade, equilibrio territorial e social debera ser unha prioridade para o Goberno galego e lembra que a anunciada implantación da prestación de Psicoloxía Clínica no nivel asistencial de Atención Primaria, prometida xa en abril de 2024 é aínda só unha promesa, pese a que Galiza lidera a cifra de suicidios no Estado con 326 o último ano”.

Desde a formación nacionalista, recordan que “o propio Colexio Oficial de Psicoloxía de Galiza, alertaba recentemente dos tempos de agarda, reclamando unha oferta asistencial clara e baseada en criterios de equidade territorial. Por iso o BNG pedirá no Parlamento Galego un Plan de reforzo específico que contemple o incremento de persoal e recursos”.