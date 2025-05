Cinco concellos xa traballan con novo sistema do padrón de habitantes da Deputación de Ourense

Os concellos da Arnoia, Beade, Esgos, Celanova e Os Blancos iniciaron a xestión do seu padrón de habitantes a través do novo sistema en tempo real (Ourense Padrón On-Line) no marco do proxecto "Ourense Padrón On-Line”, con cargo ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea – Next Generation EU. Esta iniciativa liderada pola Deputación de Ourense pretende dotar á totalidade dos concellos da provincia de Ourense deste novo modelo de xestión do padrón de habitantes a data 30 de setembro de 2025.

O proxecto responde á necesidade legal recollida na Orde TER/1235/2023, que establece dúas tarefas crave a implementar en todos os concellos: por unha banda, a implantación dun novo sistema de xestión da información territorial, que separe completamente os datos xeográficos e administrativos dos datos persoais do padrón. Por outro lado, o deseño do proxecto baseado no intercambio de información en tempo real, tanto entre os padróns dos municipios da provincia como entre estes e o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A Deputación provincial de Ourense, unha das primeiras deputacións de España en licitar e adxudicar os servizos de desenvolvemento e implantación, iniciou os traballos no mes de xaneiro de 2025 tendo prevista a súa finalización no mes de setembro de 2025. Neste contexto, na actualidade xa son 5 os concellos que se benefician deste novo sistema e prevese que ao longo dos dous próximos meses póidase implantar o sistema no 40% dos concellos da provincia de Ourense.

Así mesmo, a Deputación Provincial de Ourense que inicialmente só contemplaba a implantación do novo sistema nos 91 concellos da provincia de Ourense con menos de 20.000 habitantes, incorporou tamén ao Concello de Ourense que tamén se verá beneficiado da subvención alcanzada por parte da Deputación Provincial de Ourense.