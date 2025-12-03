Posta a punto dos nove pirmeiros locais comerciais do proxecto "Vilas Vivas" en Ribadavia

O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, lembrou que Ribadavia acolle a primeira experiencia deste proxecto —recollido no Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030 e con vontade de continuidade noutras vilas galegas— e que ten como obxectivo recuperar e rehabilitar baixos en desuso nas vilas históricas para poñelos a disposición do tecido comercial e artesán. Durante o percorrido, o conselleiro visitou os nove primeiros locais habilitados, que estarán operativos nesta ponte de decembro e cuxo desenvolvemento continuará nos próximos meses, transformando espazos históricos pechados en negocios abertos e rendibles.
recuperar e rehabilitar baixos en desuso
Como mostra do dinamismo do programa e do interese que está a xerar, o conselleiro destacou que xa hai tres locais adxudicados —Colmado de Sabores, A Tafona do Camiño e Pura Vila— que abrirán as súas portas a partir do 5 de decembro. Ademais, xunto aos restantes espazos, ofrecerán propostas artesanais durante todo o Nadal, en sinerxía co conxunto das actividades do concello e do propio comercio local, incluíndo a ambientación de escaparates. Posteriormente, os negocios adxudicados manteranse operativos e rematará o acondicionamento dos locais pendentes para a súa incorporación definitiva ao programa, co obxectivo de acadar 15 establecementos en funcionamento a mediados de 2026.
O conselleiro salientou que Vilas Vivas é un proxecto vivo e flexible, cun desenvolvemento gradual destinado a artellar unha zona comercial tractora que impulse a economía local da man dos seus axentes —comercio, hostalaría, Praza de Abastos...—. Neste sentido, apuntou que se está aproveitando a identidade histórica de Ribadavia, xunto a elementos diferenciais como o viño do Ribeiro, o patrimonio, a paisaxe, o termalismo ou a gastronomía, co fin de deseñar unha proposta integral de cara ao visitante, tanto galego como de fóra da comunidade, nun momento no que o AVE ofrece novas oportunidades de conexión.
Mercado Artesanía Saber e Sabor
O lanzamento de Vilas Vivas coincidirá co mercado Artesanía, Saber e Sabor, que se celebrará en Ribadavia a partir deste venres 5 e ata o 8 de decembro, en colaboración coa Consellería do Medio Rural. Tras o éxito da experiencia piloto de 2024, que reuniu milleiros de visitantes, esta nova edición volverá converter o casco histórico nun mercado de produtos artesáns e alimentarios de calidade, acompañado dun amplo programa de actividades con obradoiros, música e sorteos.