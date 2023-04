Pop, fusión e blues na cita da ICC Week 2023 coa programación de cinco concertos

A novena edición da ICC Week, a Semana das Industrias Culturais e Creativas que organiza a Deputación de Ourense do 17 ao 23 de abril, reunirá a representantes da mellor música pop, fusión e blues da capital ourensá coa programación de cinco concertos de os grupos Vera Fauna e The Limboos, os cantantes e compositores Amparo Sánchez e José María Guzman, así como Teo Cardalda e Sole Giménez que tamén estrearán o videoclip rodado en Ourense “Agua soy”.

O 17 de abril, día de apertura da ICC Week 2023, o Centro Cultural Marcos Valcárcel acollerá a partir das 21:30 horas un concerto acústico de José María Guzmán, acompañado por Cánovas Jr. (Juan Robles). Guzmán é un dos nomes que se escriben con maiúscula na historia do pop español. Membro de grupos míticos como Solera ou Canovas, Rodrigo, Adolfo ou Guzmán, dirixiu outro grupo inesquecible na década dos oitenta do pasado século: Cadillac, que mesmo chegou a Eurovisión en 1986 coa canción Valentino, escrita polo propio Guzmán. O concerto inclúe unha charla sobre a historia do pop español.

Música e termalismo no Principal

Ao día seguinte, martes 18 e a partir das 21:30 horas, a música trasládase ao Teatro Principal onde, ademais dun concerto, os músicos Teo Cardalda e Soledad Giménez presentan o videoclip gravado en Ourense "Agua soy", unha canción. composto polo fundador de Golpes Bajos y Cómplices. Nesta produción recóllense puntos emblemáticos da provincia vinculados á auga e ao termalismo, como os ríos Miño, Sil e Avia; As Burgas, a Ponte Romana, a Ribeira Sacra ou as termas do Prexigueiro. O vídeo foi dirixido por Eva Nielsen e a súa produción colabora coa Deputación de Ourense no marco do seu Bicentenario.

Vera Fauna, Amparo Sánchez e Os Limbos

Para o sábado día 22 está prevista unha intensa sesión matinal que terá lugar nos xardíns do Padre Feijoo. Vera Fauna, Amparo Sánchez e The Limboos daranse cita alí a partir das 12:00 horas.

Vera Fauna é un grupo de pop andaluz nado en 2015 e integrado polos sevillanos Kike Suárez e Juanlu Romero, o gaditano Jaime de Sobrino e o ceutano Javi Blanco. O conxunto acaba de publicar o seu segundo disco, Los mejores años, tras o disco Dudas y Flores de 2020. Evitan ser encasillados nos xéneros, escollendo aquelas formas que mellor se axusten á historia que queren contar.

Amparo Sánchez dirixe Amparanoia, unha das bandas de música fusión pioneiras na España de mediados dos 90, aínda que tamén ten unha recoñecida traxectoria como produtora. No seu espectáculo acústico Hermana y cantaora une os seus traballos anteriores con melodías de guitarra e ritmos que acompañan a súa voz con aires latinos e flamencos.

The Limboos apareceu no mundo da música en 2013, converténdose rapidamente na revelación da escena cunha fórmula que foi bautizada como “Exotic Rhythm and Blues”. Con tres discos editados, tras a pandemia buscan un son máis xenuíno e persoal que culmine en novembro de 2022 coa publicación de Red Line, a súa primeira canción en máis de tres anos que confirma a transformación da banda.