Patrimonio

López Campos enxalza a "paisaxe cultural única" da Ribeira Sacra

O representante da Xunta fai fincapé na “espectacularidade” dos canóns e vales fluviais e no patrimonio hidráulico con “muíños e saltos impresionantes de auga”.

Onda Cero Ourense

Ourense |

López Campos enxalza a "paisaxe cultural única" da Ribeira Sacra
López Campos enxalza a "paisaxe cultural única" da Ribeira Sacra | Pixabay

O representante de Cultura do Goberno galego considerou “máis que axeitada” a decisión do Ministerio de Cultura de escoller a Ribeira Sacra para organizar este foro con representantes dos 40 países asinantes do Convenio da Paisaxes, “como un xeito de pór en valor e impulsar a candidatura, á vez que como exemplo paradigmático deses espazos onde a auga ten modelado a xeografía, a cultura e as formas de vida”.

Acompañado polo director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, o titular de Cultura da Xunta tirou proveito na súa intervención para incidir nos “atributos excepcionais” deste territorio, que abrangue 26 municipios de Ourense e Lugo, “construídos e esculpidos ao redor do uso da auga”. Ao respecto, fixo fincapé en que esta “importante singularidade” non está presente aínda de xeito suficiente na Lista de Patrimonio Mundial, “o que supón un elemento que nos favorece e unha baza esencial que tivemos en conta na nosa estratexia”, aseverou.

López Campos enxalza a &quot;paisaxe cultural única&quot; da Ribeira Sacra
López Campos enxalza a "paisaxe cultural única" da Ribeira Sacra | Xunta de Galicia

Neste senso, salientou no “carácter único” da Ribeira Sacra, no que puxo o foco “na espectacularidade dos canóns e vales fluviais esculpidos pola auga ata o relevante do seu patrimonio hidráulico, con infraestruturas que teñen chegado aos nosos días desde a revolución tecnolóxica medieval con muíños, centrais ou os saltos impresionantes de auga”.

Deste xeito, López Campos insistiu en que estas características fan que este territorio conforme un patrimonio “singular, que supón un orgullo compartido e que se integra dentro dos valores da Galicia calidade que tanto e tan ben nos representa dentro e fóra das nosas fronteiras”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer