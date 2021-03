O PP lémbralle ao PSOE que “non faremos alcalde a quen só se move pola súa ambición persoal”

A “moción” de urxencia debatida hoxe no Pleno do Concello, a instancia do PSOE, na que insiste en esixir que o PP lle regale un voto para facer alcalde a Rafael Rodríguez Villarino, atopouse co rexeitamento frontal dos populares, como lle veñen dicindo unha e outra vez desde hai meses.

A portavoz dos populares ourensáns, Flora Moure, deixou claro que Jácome sigue sendo alcalde porque Villarino quere, “quen en privado prometeulle apuntalalo na Alcaldía a cambio de argallar unha moción de censura na Deputación”. Así, o PP lémbralle ao PSOE que co seu actual portavoz, Villarino, “non faremos alcalde a quen só se move pola súa ambición persoal” e recorda que “se designan a outro candidato, falaremos”.

A portavoz dos populares, Flora Moure, recalcou hoxe no Pleno do Concello que “de pouco vale insultar e descalificar ao alcalde en público, se Villarino profésalle apoio incondicional en privado. O PSOE tivo a oportunidade de ostentar a Alcaldía se aceptase a oferta do PP de gobernar conxuntamente cun alcalde socialista que non fose o actual portavoz. Pero Villarino créese imprescindible”.

“Dixémosllo en todos os idiomas e contundentemente volvémosllo a dicir: Con vostede non, señor Villarino. Con vostede, nunca. Xamáis lle regalaremos un voto para satisfacer as súas ansias persoais”, dixo Flora Moure.

“Non nos fiamos de Villarino pola súa forma de facer política, baseada na mentira e na descalificación. Non vai de fronte e as agochadas fai o contrario do que di en público. Cando o PSOE de Ourense, sen Villarino, deixe de pensar só no PSOE e se poña a pensar en Ourense, entonces poderemos comezar a falar”, sinalou Flora Moure.