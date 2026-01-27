Os hoteis galegos pechan o ano 2025 con cifras récord de facturación

Esta positiva evolución económica foi constante durante todo o ano, cando os ingresos hoteleiros medraron na meirande parte dos meses. De feito, destaca especialmente o incremento fóra de temporada alta, en meses como o de decembro, cando o sector hoteleiro pechou con 21M€ de ingresos, o que supuxo un 8% máis que o ano anterior.
En outubro, os ingresos foron de máis de 41M€, un 3% máis que en 2024 e tamén destaca a positiva evolución dos ingresos hoteleiros en meses como abril, cando o sector hoteleiro galego ingresou máis de 31M€ só nese mes, o que supuxo un incremento de máis do 15% polo efecto da Semana Santa.
A situación económica foi tamén especialmente positiva durante o verán, cunha facturación de mais de 63 millóns de euros no mes de xullo nos hoteis e pensións galegos, o que supuxo un incremento de preto do 10% con respecto ao mes de xullo do año anterior. Os ingresos hoteleiros ascenderon a máis de 84M€ no mes de agosto, o que é un incremento de máis do 4% con respecto a 2024.