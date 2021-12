Infraestructuras

Feijoo anuncia un convenio co Concello de Ourense para a ampliación do CHOU

O Concello se compromete a achegar ao Sergas 5,2 M€ para exencionar o IBI en favor do novo hospital de Ourense durante os próximos seis anos. As obras no CHUO permitirán ampliar un 47% a súa superficie, respecto a de hai doce anos.

Óscar Gómez