La Diputación impulsa el distintivo turístico “Ourense, destino seguro"

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, presentó por videoconferencia, en la reunión del Consejo Asesor de Turismo de Ourense la plataforma “Ourense, destino seguro”, una iniciativa que distinguirá, por medio del distintivo turístico “Ourense, destino seguro” la garantía de salubridad de los establecimientos hosteleros y de restauración de la provincia de Ourense que se acojan a esta iniciativa. En este sentido, los requisitos legales y normativos serán evaluados mediante los protocolos internos que recogen la evidencia legal y científica sobre el COVID-19 y de esta manera, los establecimientos dispondrán, si cumplen la normativa en materia de seguridad sanitaria, del reconocimiento que los distinguirá con el label “LocalSafe Verificado COVID-19”.

Manuel Baltar afirma que este sello de calidad “acredita que todos los establecimientos abiertos al público de la provincia de Ourense que se adhieran a esta iniciativa cumplen todas las garantías requeridas por sanidad y por los protocolos de seguridad en el ámbito turístico, referidos al COVID-19, en el ámbito turístico, comercial y de la hostelería”. Baltar destaca que esta fue una propuesta que recibimos en la primera reunión del Consejo Asesor de Turismo y “hoy anunciamos que la vamos a poner en marcha, que vamos a ser un territorio líder en ese sentido porque, ahora, el turista del futuro, el que recibiremos a partir de ahora, es un turista de proximidad, que se desplazará en coche a un lugar preferentemente situado a unas dos horas de su domicilio y que no esté masificado”.

“Ourense es una provincia perfecta para eso y con un valor añadido que no tienen otros territorios: nuestras aguas termales y nuestros balnearios”, expresa Manuel Baltar, señalando que afrontar esta crisis “de la mano de los profesionales como está haciendo la Diputación de Ourense, escuchando, sobre todo, más que hablando, y poniendo en marcha sus propuestas es una obligación que no debemos desatender y es la guía de conducta ahora y en el futuro”, explica el presidente Baltar.

Requisitos

Los requisitos que deberá cumplir cada establecimiento para obtener esta distinción de calidad en seguridad COVID-19 se centran en los parámetros de desinfección, higienización, calidad y seguridad y salud en el trabajo. El estándar será de aplicación en los sectores de Hostelería, Restauración, Turismo, Espectáculos, Deportivo y Salud e imagen personal, entre los que se pueden destacar: Servicios de restauración, hoteles y apartamentos turísticos, pequeño comercio, playas fluviales y balnearios.

Las principales áreas de actuación serán la formación y concienciación de los trabajadores de cada establecimiento; el desarrollo de nuevas tecnologías para la mejora de los procesos; desarrollo de sistemáticas de trabajo desempeñadas por la organización, destinadas a prevención de la contaminación biológica, y la puesta en marcha de sistemáticas internas de verificación y validación de los procesos: test COVID-19, ensayos de superficies e indicadores.

Las herramientas que se pondrán en marcha para llevar a cabo el proceso son: el desarrollo de una página web y de una APP, y posteriormente el inicio de la fase de implantaciones en las organizaciones y la realización de auditorías externas en los establecimientos.

La totalidad de establecimientos de la provincia de Ourense adheridos a la herramienta LocalSafe dispondrán de un logo particular que sirva como mecanismo de distinción y puesta en valor de cada uno de ellos como garante del nivel de cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención e higiene frente al COVID-19. Esto resaltará el compromiso, no solo particular, sino como provincia, por la excelencia y el posicionamiento de vanguardia en cuanto a la adaptación a la era COVID-19.

Observatorio tecnológico de turismo

El presidente Baltar también propuso la creación de un “Observatorio tecnológico de turismo”, de la mano del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de España, para el análisis, diseño e implementación de soluciones tecnológicas que permitan que el sector turístico de la provincia pueda reactivarse mediante la toma de decisiones basada en el procesamiento de datos masivos sobre tendencias, que faciliten la adaptación de la oferta a las demandas.

El observatorio generaría información sobre: comportamiento del cliente potencial; análisis de motivaciones de compra del cliente y de las palabras clave de búsqueda en tiempo real, además del análisis de precios de la competencia nacional, la detección de destinos de éxito tras el COVID-19 y las zonas geográficas más buscadas por los turistas.

En la reunión telemática de hoy participaron, además del presidente Baltar, Javier Outomuro, de la Asociación Amigos da Cociña; Emilio Cuiñas, de Autoxiro; Miguel González, de Cociña Ourense; Flora Moure, concejala de Turismo de Ourense; Ana Villarino, diputada provincial de Turismo; Rivera, director ejecutivo de la eurociudad Chaves-Verín; Mario Crecente, coordinador del Plan Ourense, la provincia termal; Ovidio Fernández, presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Ourense; Rosendo Fernández, presidente del Inorde; José Juan Cerdeira, director del Área de Bienestar de la Diputación de Ourense; Jose Antonio Fraiz, profesor de la Universidad de Vigo-Campus de Ourense; Javier Soto, gerente de Caldaria; Alexandra Seara, gerente del consorcio de turismo Ribeira Sacra; Emma González, gerente de expourense; Gustavo Samartin, gerente de MEISA; Francisco José Fernández, presidente de la mancomunidad del Ribeiro; Pepe Mosquera, delegado en Ourense de la Asociación de guías de turismo de Galicia; Cristina Núñez, de la Asociación de la Ruta del Vino de Valdeorras; Chon Lorenzo, técnica de turismo del Ayuntamiento de Verín, y Rosa Dorado, guía de turismo.