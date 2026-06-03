Deputación de Ourense e a CEO colaborarán no desenvolvemento económico da provincia

Durante a súa intervención, Nóvoa destacou que a cooperación entre institucións e axentes económicos resulta fundamental para afrontar os retos actuais e aproveitar as oportunidades de futuro. Neste sentido, subliñou que a relación entre a Deputación e a CEO constitúe “un exemplo de colaboración útil e eficaz ao servizo das empresas e da provincia”.
A vicepresidenta fixo referencia a iniciativas impulsadas conxuntamente, como o programa ExportOU, orientado a favorecer a internacionalización das empresas ourensás e a abrir novas oportunidades de negocio fóra das nosas fronteiras.
Así mesmo, agradeceu o labor que desenvolve a Confederación Empresarial de Ourense como entidade vertebradora do tecido empresarial, representando os intereses de centos de empresas, autónomos e emprendedores que contribúen diariamente á creación de emprego e riqueza no territorio.
Marta Nóvoa reiterou o compromiso da Deputación de Ourense de continuar colaborando coa CEO no impulso de proxectos que favorezan a competitividade, a innovación, a formación e a xeración de oportunidades para o conxunto da provincia.