Ourense Cidade

A Deputación habilitará una parte da finca Mariñamansa como aparcadoiro disuasorio

O proxecto de mobilidade vertical vai reducir o número de prazas de aparcamento nun barrio, advirten os veciños, xa moi saturado de vehículos tendo en conta a proximidade do complexo hospitalario.

Onda Cero Ourense

Ourense |

A Deputación habilitará una parte da finca Mariñamansa como aparcadoiro disuasorio
A Deputación habilitará una parte da finca Mariñamansa como aparcadoiro disuasorio | Onda Cero

A Deputación de Ourense iniciará os trámites para habilitar unha parte da Finca Mariñamansa como aparcamento disuasorio e para paliar a redución de prazas que se producirá como consecuencia da instalación de ramplas mecánicas na rúa Vasco Díaz Tanco.

Así o avanzou o presidente da Deputación, Luis Menor, logo da reunión que mantivo no Pazo Provincial coa directiva da Asociación Veciñal da Cuña e veciñanza do barrio, encontro no que tamén estivo presente o deputado provincial e concelleiro, Jorge Pumar.

Durante a reunión, os representantes veciñais explicaron os problemas de estacionamento que van xurdir unha vez que se execute o proxecto de mobilidade vertical que, aínda que necesario, vai reducir o número de prazas de aparcamento. O barrio, advirten os veciños, xa está moi saturado de vehículos tendo en conta a proximidade do complexo hospitalario. Ademais, explicaron, haberá baixos que quedarán sen acceso.

Ante esta situación, Luis Menor comprometeuse a dirixir un escrito á xunta de compensación da Finca Mariñamansa para que se poda utilizar unha parte deste terreo como aparcamento disuasorio. As obras de mellora nos barrios sempre son benvidas, dixo o presidente provincial, pero compre evitar que se xeren outros problemas.

Neste sentido, os representantes da asociación tamén expuxeron a necesidade de recuperar un vello proxecto para facilitar o estacionamento da cidadanía, como é a construción na avenida da Universidade dun aparcamento soterrado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer