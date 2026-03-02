Paula Prado pon en valor o PPdeG como o “partido do rural”

A número dous do PPdeG destacou o “bo facer” de gobernos populares como o de Piñor, co alcalde José Luis González á cabeza, por “investir esforzos en recuperar un servizo que é moito máis ca un negocio, un lugar de reunión e socialización”.
Así, despois dunha visita á nova cafetería, aproveitou para felicitar ao rexedor pola iniciativa, que abriu as portas no pasado mes de decembro, despois dunha rehabilitación, cun emprendedor mozo ao fronte. Prado tamén sacou músculo do PPdeG como “o partido do rural”, ao centrarse en “preocupacións da xente, como é o caso de”. Para ela, queda demostrado que o PPdeG é “o partido preferido dos galegos, onde se senten máis identificados”.
Ademais, lembrou que, como no caso de Piñor, o PP goberna en Galicia no 60% dos concellos de menos de 5.000 habitantes.
Para o alcalde, “os veciños viñan tempo reclamando que o Concello facilitase a instalación dun local onde socializar, botar a partida ou falar, sen ter que desprazarse quilómetros”. Ademais, subliñou a importancia do establecemento para o municipio tamén pola súa proximidade ao albergue de peregrinos, que acolle a centos de camiñantes que elixen a Vía da Prata, ruta que pasa por este municipio.