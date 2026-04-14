La CRDO Ribeiro presente en Gourmets 2026

CRDO RIBEIRO PRESENTE EN GOURMETS 2026

Treixadura Ribeiro | CRDO Ribeiro

La D.O. Ribeiro está presente en el Salón Gourmets de Madrid con un túnel de 20 vinos blancos, desde cosechas de 2023 hasta la más reciente de 2025.

Gourmets es un evento de referencia en el sector vitivinícola donde se dan cita profesionales, expertos y amantes del vino. La participación de la denominación de origen más antigua de Galicia permitirá dar a conocer la calidad, diversidad y singularidad de los vinos del Ribeiro, así como reforzar su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales, promoviendo el valor de sus variedades autóctonas y su tradición enológica.

Desde el lunes 13 al miércoles 16 de abril, los vinos de la DO Ribeiro están en el "Stand 6G10-2".