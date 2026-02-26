Voleibol

El Aceites Abril Voleyourense visita a Astillero con la permanencia al alcance

El Aceites Abril Voleyourense afronta este sábado una nueva jornada de la Superliga 2 Femenina con su desplazamiento a la pista del Voleibol Astillero, en un encuentro relevante en el tramo final de la competición.

El conjunto ourensano cuenta actualmente con un colchón de 10 puntos sobre los puestos de descenso, una ventaja que, en función de los resultados de esta jornada, podría permitir certificar matemáticamente la permanencia en la categoría.

En el plano competitivo, el equipo buscará mantener regularidad en recepción, mejorar la continuidad ofensiva y sostener intensidad defensiva durante todo el encuentro. La gestión de los momentos clave volverá a ser determinante.

Por su parte, Astillero ha reforzado su plantilla en esta segunda vuelta con dos nuevas incorporaciones, lo que ha incrementado su potencial competitivo y su profundidad de rotación. Se espera un rival más sólido y con mayor capacidad ofensiva respecto a la primera vuelta.

