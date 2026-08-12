Javier Gutierrez premio Calpurnia de Honra do OUFF

O actor Javier Gutiérrez (Luanco, Asturias, 1971) recibirá a Calpurnia de Honra, o galardón máis prestixioso do OUFF · Ourense Film Festival, o 25 de setembro durante a gala de inauguración do certame. Así o anunciou este martes Óscar Doviso, director artístico do OUFF, quen destacou de Javier Gutiérrez a súa «traxectoria envexable, ademais, de que é un artista interdisciplinar que tanto toca o eido cinematográfico en longametraxes, curtas e series, como enriba das táboas no teatro».
O actor, que xa participou no OUFF en 2023 para presentar a película Honeymoon, recibiu a noticia «cos brazo abertos, con moita ilusión e entusiasmo, o cal demostra que hai unha enorme sintonía entre as partes», subliñou Doviso.