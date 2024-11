Elevan a definitivas as peticións de pena para o acusado do crime de Velle

Fiscalía, acusación particular e defensa elevaron a definitivas as suas conclusións polo crime de Velle. A acusación particular solicita por primeira vez en Ourense a prisión permanente revisable para Diego Rodriguez, acusado de acoitelar gravemente ó seu curmán e de matar á moza de este, Ana.

En cambio a acusación pública rebaixa a petición a 24 anos por asesinato consumado e por outro en grao de tentativa coa atenuante de esquizofrenia paranoide dun acusado que levaba 9 meses sen medicarse.

E a defensa pide a absolución e o internamento psiquiátrico do seu patrocinado.

Este xoves o xurado popular comezará a deliberar sobre o veredicto.