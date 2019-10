Ecovidrio e o Concello de Ourense presentan a campaña ‘Recicla Vidro por elas'

O Concello de Ourense súmase a Ecovidrio, a entidade sen ánimo de lucro encargada da xestión da reciclaxe dos residuos de envases de vidro en España, na súa campaña “Recicla vidro por elas”. Unha iniciativa que ten como obxectivo mobilizar aos cidadáns para reciclar envases de vidro e contribuír así cunha causa solidaria: sumar esforzos fronte ao cancro de mama. Durante os próximos días, 2 iglús rosas estarán nun lateral da Praza Maior coa intención de transformar os envases depositados neles nunha doazón á Fundación Sandra Ibarra de Solidariedade Fronte ao Cancro. A fin dos fondos será financiar a investigación contra o cancro de mama.

Á presentación acudiron representantes do goberno municipal, como a concelleira de Política Social, Igualdade e Sanidade, Eugenia Díaz Abella, ou o edil de Medio Ambiente e tenente de alcalde, Jorge Pumar, quen destacou na presentación que “son xestos como estes os que suman para traballar na información e na sensibilización acerca desta enfermidade e cos que queremos darlle apoio a todas as mulleres que a sofren: cada ano diagnostícanse 300 novos casos en Ourense de cancro de mama”.

“En Ourense reciclamos quince quilos por habitante en 2018”, afirmou Pumar. “Esta campaña é unha oportunidade para que os nosos habituais actos de sustentabilidade sexan tamén actos de solidariedade con todas as mulleres e familias que o sofren”, dixo.

Segundo os últimos datos, relativos a 2018, os habitantes de Ourense reciclaron un total de 1.585.660 quilogramos de envases de vidro, o que supón que cada habitante reciclou de media 15 quilos. Respecto a a taxa de conterización, a nosa cidade sitúase cunha media de 223 habitantes por contedor, contando cun total de 473 iglús para os residuos de envases de vidro instalados.

340 contedores en máis de 80 cidades

Nesta ocasión, a campaña esténdese por máis de 80 cidades de todo o territorio nacional como Madrid, Sevilla, Barcelona, Santander ou Palma de Mallorca co fin de sensibilizar a un maior número de cidadáns. Así pois,

Ecovidrio instalou máis de 340 contedores rosas por todo o país. Ademais, por cuarto ano consecutivo a entidade contou con Sandra Ibarra, Presidenta da Fundación que leva o seu nome, como embaixadora do proxecto.

Como símbolo da concienciación e solidariedade co cancro de mama, Agatha Ruiz da Prada deseñou un miniglú especial para a ocasión. O miniglú poderase adquirir a través da web Miniglú.es, e os beneficios destinaranse a Fundación Sandra Ibarra para contribuír á prevención e investigación do cancro.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio é a entidade sen ánimo de lucro encargada da xestión da reciclaxe de residuos de envases de vidro en España. En 1997, tras a aprobación da Lei de Envases e Residuos de Envases en 1997 e o arranque das súas operacións en 1998, converteuse na entidade xestora dun modelo de reciclaxe que garante un servizo completo e ao que teñen acceso todos os cidadáns.

En termos de financiamento, 8.000 compañías envasadoras fan posible, coa súa achega a través do punto verde, o sistema de reciclaxe. O labor de Ecovidrio destaca por garantir a reciclaxe de alta calidade a través do contedor, potenciar as infraestruturas de conterización e recollida, investir en plans e recursos destinados a incrementar a reciclaxe de envases de vidro na hostalería, mobilizar aos cidadáns a través de campañas de sensibilización e promover a prevención e o ecodiseño dos envases.

Nas últimas dúas décadas o sistema de Ecovidrio permitiu o crecemento exponencial da taxa de reciclaxe pasando dun 31,3% no ano 2000 ao 76,5%, segundo estima a entidade para o ano 2018. A reciclaxe de envases de vidro é un elemento fundamental para contribuír ao desenvolvemento sustentable, fomentar a transición cara á economía circular e loitar contra o cambio climático.

Ademais, a reciclaxe de envases de vidro é unha actividade apoia o cumprimento da Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, concretamente, redunda sobre os obxectivos (11) Cidades e comunidades sustentables, (12) Produción e consumo responsables e (13) Acción polo clima.

Sobre a Fundación Sandra Ibarra

A Fundación Sandra Ibarra é unha organización sen ánimo de lucro enfocada á prevención, á investigación e á supervivencia do cancro.

Leva once anos financiando bolsas e impulsando campañas públicas para afrontar o cancro con positividade e rigor, non só desde o punto de vista clínico ou científico, senón tamén social, propiciando que os medios de comunicación desterren a linguaxe bélica, que as administracións públicas desenvolvan a humanización na sanidade e que as organizacións profesionais de médicos se abran ao debate e a opinión dos pacientes.

Na actualidade, a Fundación está a desenvolver a Escola de Vida, a primeira escola de pacientes e sobreviventes de cancro, cuxo obxectivo principal é mellorar a calidade de vida e o benestar destas persoas.