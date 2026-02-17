BNG pide declaración de zona vulnerable por nitratos a Limia

Despois de que o Tribunal Supremo inadmitira a trámite os recursos de casación presentados pola Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil que obliga a ambas administración a sanear e limpar os cauces contaminados, os veciños de As Conchas e a Plataforma Auga Limpa, Xa, xunto a Amigas da Terra, esixen que se cumpra o un fallo pioneiro en medio ambiente en Ourense e que as administracións poñan freno á contaminación.
Agora urxen que A Limia sexa declarada zona vulnearable por nitratos.