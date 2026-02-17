Medio Ambiente

BNG pide declaración de zona vulnerable por nitratos a Limia

Pide á Xunta que actúe tra-los fallos xudiciais que denuncian contaminación

Paco Sarria

Ourense |

BNG pide declaración de zona vulnerable por nitratos a Limia
BNG pide declaración de zona vulnerable por nitratos a Limia | onda cero ourense

Despois de que o Tribunal Supremo inadmitira a trámite os recursos de casación presentados pola Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil que obliga a ambas administración a sanear e limpar os cauces contaminados, os veciños de As Conchas e a Plataforma Auga Limpa, Xa, xunto a Amigas da Terra, esixen que se cumpra o un fallo pioneiro en medio ambiente en Ourense e que as administracións poñan freno á contaminación.

Agora urxen que A Limia sexa declarada zona vulnearable por nitratos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer