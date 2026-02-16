El Aceites Abril Voleyourense suma un set en Entrevías, pero cae 3-1 ante VP Madrid.

El equipo ourensano arrancó el encuentro con un primer set muy sólido, imponiendo su ritmo y cerrando el parcial por 18-25, con buena estabilidad en recepción y eficacia en la fase de ataque.

A partir del segundo set, el conjunto local elevó su nivel de continuidad y consiguió marcar diferencias desde el inicio de cada parcial. VP Madrid logró sostener la presión desde el saque y mejorar su rendimiento ofensivo, lo que dificultó la construcción del juego del Aceites Abril Voleyourense y permitió a las madrileñas igualar el partido con el 25-16.

El tercer set mantuvo una dinámica similar, con VP Madrid imponiendo su ritmo y cerrando nuevamente por 25-16. En el cuarto, el equipo local consolidó su dominio y cerró el encuentro con un 25-15 que certificó el 3-1 final.