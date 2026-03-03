Deputados no Congreso de Ourense e Lugo piden o arranxo da N-540

Os representantes do PP no Congreso dos Deputados das provincias de Ourense e Lugo denuncian o “pésimo” estado da N-540 e esixen ó Goberno medidas efectivas e inmediatas.
O deputado ourensán Celso Delgado explicou que máis de 22 meses despois do comezo formal da rehabilitación do firme, non consta actuación algunha en 26 kilómetros de esta estrada, nin que se comprometerá data algunha para o remate das obras.
A elo engade os efectos dos temporais do inverno, que fixeron que o estado do firme sexa máis penoso.