O Concello de Ourense teme reclamaciones elevadas polo párking do Paseo

O expediente sobre o párking da rúa do Paseo e Concordia está a piques de escribir un dos seus capítulos máis definitivos. Fontes municipais aseguraron onte á Voz que está previsto que esta semana vaia a xunta de goberno a resolución do caso. A decisión que debe adoptarse pasa polo precinto ou non da instalación, que acumula trinta anos sen licenza de apertura. «A decisión adoptarase en función do que opinen vos técnicos», aseguraba onte a concejala de Urbanismo, Áurea Soto. Na actualidade están na recta final de resolución dous expedientes. O primordial é o de disciplina urbanística, xa que de ser desfavorable sería o que provocaría o precinto do recinto, cuxa clausura xa foi aprobada nun par de ocasións en xunta de goberno. Ante a inminente resolución do conflito, a concejala socialista reuniuse onte cos propietarios privados de prazas neste recinto para que estean ao tanto do que pode suceder nos próximos días ao poder verse afectados. Si chega a pechadura, Áurea Soto ten claro cal será unha das súas primeiras consecuencias: «Temos claro que implicaría unha vez máis responsabilidades patrimoniales cuantiosas para o Concello de Ourense».



De momento, a empresa xa tomou o camiño do xulgado para presentar un recurso contencioso-administrativo contra o acordo da xunta de goberno do 27 de marzo do 2014 no que se desestimaban os recursos de Aparcamientos Orense. Esa demanda provocou que desde o xulgado solicitásese ao alcalde de Ourense que envíe no prazo de vinte días a documentación pertinente.



Debate político



Á espera dunha resolución definitiva, o párking da rúa do Paseo coouse no debate político. O portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome, acudiuse no expediente. Tamén preguntou en reiteradas ocasións pola situación do estacionamiento privado nas xuntas de área de Urbanismo. A última vez foi o 3 de xullo. Segundo figura no acta desa reunión, «o señor Pérez Jácome pregunta se é verdade que se está a buscar un xurídico para que informe a legalización do párking Paseo e pregunta se se lle vai pagar moito diñeiro por facelo». Nesa mesma reunión, o edil independente advertiu a Soto que de legalizarse presentará unha denuncia por prevaricación contra a súa persoa.