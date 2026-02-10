Comezan a restauración de puntos degradados no Carballiño-Ribeiro

A paisaxe dos municipios integrados no Xeodestino Ribeiro-O Carballiño comeza a transformarse grazas á posta en marcha de varias actuacións destinadas a recuperar espazos degradados e mellorar a imaxe de enclaves de gran valor para veciñanza e visitantes. Unhas iniciativas recollidas no “Proxecto de restauración paisaxística para a eliminación de puntos degradados en lugares de interese turístico”, posto en marcha a través do Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) e que supoñen un investimento de 266.548 euros.
Entre as primeiras intervencións realizadas destacan a demolición dun antigo depósito de auga na praza do campo da feira de Cortegada, así como a rehabilitación de marquesiñas de autobús en concellos como Leiro, seguindo un orixinal deseño aportado polo Concello de Pontedeva, que replican as novas marquesiñas. Ademais, tamén se procedeu á retirada de vertedoiros ilegais de enseres e restos de obras en Cerdeira (O Irixo). “Máis que obras illadas, trátase dunha aposta por integrar natureza, patrimonio e turismo nun mesmo horizonte: un territorio máis limpo, máis coidado e visualmente máis atractivo para quen o percorre e para quen o habita”, explica Francisco Fernández, presidente do Xeodestino Ribeiro-Carballiño.