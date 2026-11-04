Catro conductores de Ourense responderán penalmente tra-los controis da noite de Halloween

A Garda Civil detectou a máis de 40 conductores que deron positivo nos controis de alcohol e drogas efectuados na madrugada do Halloween.
Foron realizadas 1274 probas e catro conductores deron positivo en consumo de estupefacientes, mentres que os 36 restantes superaron o límite de consumo de alcohol.
Catro deberán respostar penalmente e tres de eles por conducir sen permiso.
Os denunciados administrativamente deberán pagar unha sanción que vai dos 500 ós 1000 euros, e perderán de 4 a 6 puntos no carnet.