Tráfico

Catro conductores de Ourense responderán penalmente tra-los controis da noite de Halloween

Foron realizadas máis de un millar de probas de alcohol e drogas

Paco Sarria

Ourense |

Un efectivo de la Guardia Civil de Tráfico interviene en una salida de vía en imagen de archivo
Un efectivo de la Guardia Civil de Tráfico interviene en una salida de vía en imagen de archivo | GUARDIA CIVIL - Archivo

A Garda Civil detectou a máis de 40 conductores que deron positivo nos controis de alcohol e drogas efectuados na madrugada do Halloween.

Foron realizadas 1274 probas e catro conductores deron positivo en consumo de estupefacientes, mentres que os 36 restantes superaron o límite de consumo de alcohol.

Catro deberán respostar penalmente e tres de eles por conducir sen permiso.

Os denunciados administrativamente deberán pagar unha sanción que vai dos 500 ós 1000 euros, e perderán de 4 a 6 puntos no carnet.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid