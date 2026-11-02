Aceites Abril homenajea a abuelos y abuelas en una acción que pone en valor su papel en la familia

La empresa familiar Aceites Abril impulsa un reconocimiento sincero a los abuelos y abuelas de Galicia para visibilizar su impacto real en las familias. Lejos de clichés o nostalgias, la iniciativa reivindica desde el punto de vista de los nietos y nietas su papel como sostén activo de los hogares, actuando como nexo de unión entre generaciones, alivio para la conciliación de padres y madres y referente de convivencia y cariño.

Historias reales a través de la mirada de los nietos

La iniciativa sitúa en el centro a abuelos y nietos, estos últimos toman la palabra para agradecer situaciones cotidianas, gestos de complicidad y momentos compartidos que definen la relación única con sus mayores. A través de sinceras frases de agradecimiento y afecto (“Avoas, grazas por xuntarnos”, “Avós, grazas por consentirnos”, “Avós, grazas por ternos ben mantidos”, “Avoas, grazas polas vosas lembranzas”, “Avós e avoas, grazas por aturarnos”, “Avós e avoas, grazas pola vosa complicidade” o “Avós, grazas por mimarnos”), la marca retrata escenas reales de convivencia: desde la paciencia diaria hasta el mimo en la mesa o el cuidado incondicional.

“En Galicia, nuestros hogares y cocinas giran en gran medida alrededor de nuestros abuelos. Hoy en día son mucho más que una figura entrañable; son un sostén activo, autónomo e insustituible que rompe con los estereotipos del envejecimiento pasivo”, explican desde la firma ourensana: “Queríamos ponerlos en valor como los héroes silenciosos que son, visibilizando su impacto real en el día a día de los hogares”.

Avós e avoas, grazas por aturarnos | Aceites Abril

Todas las creatividades quedan unificadas bajo un pie de gráfica común “Grazas por facernos mellores”. Este cierre conecta de forma natural con el claim de Aceites Abril (“Facendo mellor aos mellores”), dándole una vuelta conceptual para “ser nosotros, como nietos y como sociedad, quienes verbalizamos el agradecimiento hacia ellos”.

Aceites Abril y el Xacobeo 2027: compromiso, valores y dinamización del territorio

Aceites Abril viene de anunciar el patrocinio del evento Xacobeo 2027. Esta alianza nace con la vocación de devolver a la sociedad gallega una parte de todo lo que ésta aporta diariamente a la compañía. Guiada por el arraigo local y la vertebración territorial, la firma se suma a la conmemoración del próximo Año Santo con el objetivo de actuar como palanca de desarrollo y dinamización para la cultura, la hostelería y el sector servicios.

A través de esta colaboración, Aceites Abril vincula su identidad corporativa a la esencia más humana del Camino de Santiago: el esfuerzo, la hospitalidad, la convivencia, el afán de superación y una necesaria desconexión digital para reconectar con el origen. Con esta apuesta, la empresa reafirma su compromiso de generar un impacto socioeconómico positivo y duradero.