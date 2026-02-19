O campus de Ourense forma a docentes kazajos

O campus de Ourense está participando nun proxecto europeu para mellorar a formación de docentes universitarios en Kazajistan.
A profesora Maribel Doval, da Facultade de Educación e Traballo Social e os catedráticos Marcos Arias e Óscar Rubiños son os tres representantes da Universidade galega; únicainstitución española presente no programa denominado EduFusión Network for Sustainable Growth.
A iniciativa plantexa unha colaboración entre universidades, industria e sociedade, con unha duración de 4 anos e un orzamento dun millón de euros.