Con Jesús Alvarez

Informativo provincial en Más de Uno Ourense 03/0172022

No informativo de Más de Uno Ourense contamos como comezou o ano 2022 cos últimos datos da pandemia da COVID, falamos do reinicio do curso escolar con "Borja Campos" do sindicato CCOO e felicitamos aos pais de "Antía", a primeira bebé de 2022 nacida en Ourense.