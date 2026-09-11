Amplio dispositivo policial desenvolvido en Ourense contra o tráfico de drogas

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grupo de Estupefacientes) de la Policía Nacional y en una operación conjunta con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera (AEAT), han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Ambas operaciones “PLATEVO OU” y “MANCUNCHO” se iniciaron a principios de 2025 cuando la las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de actividades delictivas (tráfico de drogas) en la provincia de Ourense.

Durante la fase de explotación se realizaron cinco registros domiciliarios en las localidades de Seixalbo (Ourense), Allariz (Ourense), Ourense capital, Aldea del Fresno (Madrid) y Valdemoro (Madrid) donde se incautaron un arma de fuego y varias mochilas usadas para el transporte de droga (vía marítima).

Como resultado han sido detenidas cinco personas, una en Ourense, una en Seixalbo (Ourense), una en Fraga (Huesca) y dos en Valdemoro (Madrid).

El modus operandi de esta organización criminal, consistía en recoger la droga en puertos, almacenarla y distribuirla por el territorio nacional, utilizando vehículos con depósitos modificados (caletas). En uno de ellos, los agentes se incautaron de 36 kilos de cocaína.

Esta operación da continuidad a la desarrollada el pasado 30 de mayo en Asturias, donde se habían incautado 6,5 kilogramos de cocaína y detenido a dos personas pertenecientes a la organización, desarticulada el día 9 de septiembre de 2026, tras la materialización de un viaje de aprovisionamiento de sustancias estupefacientes a otro grupo criminal que actuaba en la comunidad de Asturias.

La investigación está dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 3 de Ourense.