Segunda redada policial nunha semana contra o tráfico de drogas na cidade co resultado de 5 detidos.

A redada produciuse no entorno da cadea vella no rúa do Progreso, onde os detidos tentaron desfacerse dos estupefacientes arroxándoos por unha fiestra ó detectar a presencia policial, sendo necesaria a participación dos bombeiros para recuperar o paquete.

A zona era moi tranquila, segundo os veciños ata que hai un par de meses comezaron a detectarse movementos de persoas alleas á zona.