Con Rubén Dorado y Manuel Lois

Mas de Uno Monforte 31/03/2021

Falamos con Felipe Criado Boado, director do Incipit do Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC), e presidente da Asociación Europea de Arqueólogos, que hoxe asistiu na Pobra do Brollón á presentación de resultados das primeiras datacións de Carbono-14 das terrazas de cultivo da Ribeira Sacra, unha investigación que achegará luz sobre as orixes desta extraordinaria paisaxe. Tamén falaremos con José María Vega sobre a participación dos taekwondistas no Ximnasio Neka no Campionato Galego Absoluto de Técnica.