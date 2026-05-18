Lugo Ciudad

Elena Candia define como intensos e ilusionantes los primeros días como alcaldesa

Intensos e ilusionantes, así definió en Más de Uno Lugo, Elena Candia los primeros once días al frente del gobierno local en el Ayuntamiento. Candia anunció para esta semana la convocatoria de la primera Mesa de Negociación en el Concello y espera tener también esta semana prácticamente cerrado su equipo. La regidora respondió asimismo a las criticas de Queremos Galego y el BNG por el uso del castellano en una actividad de la Noite dos Museos, dejando claro que la protección del gallego está blindado y que el BNG critica lo que ellos mismos hicieron en el 2024 y 2025.

Mónica Santos

Lugo |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer