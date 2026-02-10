Lugo Ciudad

El PP denuncia la hipoteca económica del proyecto Corazón Verde

Meses después de su inauguración, el PP recuerda que ya habían advertido en 2023 de la fragilidad del pavimento que se estaba instalando en todo el Casco Histórico de Lugo. El concejal, Ramón Cabarcos, constata que la realidad es que prácticamente todas las calles en las que ser actuó tienen losas rotas que suponen un auténtico peligro para peatones y vehículos y que hipotecan económicamente al Concello, con sucesivas y reiterados arreglos.

Mónica Santos

Lugo |

