Mas de Uno Lugo Noticias 18/06/2021

El gobierno central ha comunicado a Alcoa que la SEPI no intervendrá en la venta de la planta de San Cibrao, una de las exigencias del comité de empresa y también de la propia multinacional, que se niega a iniciar el proceso de venta si no es la SEPI la que hace de enlace con la empresa final. El comité de empresa pide ahora una reunión urgente con la ministra de industria Reyes Maroto y con el vicepresidente de la Xunta Francisco Conde. Suben en dos los casos activos en la provincia de Lugo con la cifra situada en 177 pacientes con la infección activa. Se alivia más la presión hospitalaria con tan solo 2 hospitalizados y 1 persona más que continúa en cuidados intensivos. No se registran nuevos fallecimientos y son 17 los positivos detectados por PCR en las últimas 24 horas. ​