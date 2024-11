Gilsanz no confirma si Yeremay jugará en Cádiz y haberá que ver las sensaciones del jugador

"Si fuera hoy el partido y yo tuviera que decidir, sin haber hablado aún con él, por el entrenamiento que hizo el miércoles, estaría disponible para jugar". Esta fue una de las respuestas de Óscar Gilsanz sobre la participación de Yeremay mañana, metidos ya en medio del momento en el que el entrenador no se atrevía a confirmar abiertamente que Yeremay estará en el Nuevo Mirandilla. Y esa confirmación no la daba Gilsanz y echó mano de la sensaciones del jugador en los momentos previos al partido para escudarse en la falta de concreción con relación a la participación del canario.

Y es que preguntado por lo qué significa "veremos sensaciones al llegar a Cádiz para ver si podemos contar con él de inicio o no, para ver, sobre todo sus sensaciones", Gilsanz explicaba que "as sensacións son moi importantes antes de un partido para os futbolistas, cando hai lesións ou molestias, as sensacións son as que indican si vas poder xogar ou non. A molestia fai que non estés con confianza, a molestia fai que non teñas a cabeza pensando no partido, por ahí está a capacidade que ten o futbolista que é moita, pero para abstraerse das molestias a veces esas son as sensacións. E son máis importantes que as sensacións que teña un antes dun partido e do momento de forma no que esté".

En fin, molestias, molestias y más molestias. Aquí vuelvo a insistir, porque así me lo transmiten, que el menisco de la rodilla derecha de Yeremay no está bien. El tiempo dirá hasta dónde puede llegar con esas molestias y mantener las dudas de su participación en los partidos un día sí y otro también.

Repasamos la agenda del fin de semana, tras la victoria del Baxi Ferrol en Azores. Ahora tocará ya jugar play off contra el Castor Braine de Bélgica. Ahora toca el domingo partido en A Malata contra el Baloncesto Canarias a las 12 horas. Y por la tarde, las jugadoras del Baxi protagonizarán el encendido de las luces de navidad en Ferrol. Ángela Mataix, la capitana, nos envió un audio animando a las ferrolanas y ferrolanos a acudir a la Plaza de Armas.

Y también escuchamos a Diego Epifanio, en la previa del viaje a Lleida, equipo que ascendió junto a Leyma Basquet Coruña, pero haciendo una renovación del equipo, solo se mantienen de la temporada pasada Rafa Villar y Kenny Hasbrouck, a diferencia del equipo coruñés, que mantuvo a ocho jugadores del curso pasado.

Epifanio aprovechó hoy para aclarar un poco el tema Diagné. La afición lo quiere ver más. También aclaró otros asuntos que han creado un poco de polémica en redes sociales.