Inés Rey: "Llegado el momento, abordaremos las infraestructuras tanto para partidos como para entrenamientos del Leyma Basquet Coruña"

En Onda Cero apuntamos la semana pasada que si no había milagro y el Leyma Basquet Coruña no conseguía mantenerse en ACB, fuentes municipales nos apuntaban que para seguir usando el Coliseum tendría que mantener un número de socios que no bajara de los 4.000 abonados, la mitad de los actuales. Pero la idea que se manejaba es que el equipo naranja solo usaría el Coliseum para jugar, no para entrenar. Inés Rey también diferenció entre partidos y entrenamientos, preguntada por este particular este lunes.

El Leyma Basquet Coruña nos dejó la noticia negativa del fin de semana, desgraciadamente. Tampoco consiguió el Maristas conseguir plaza en la Liga Challenge, tras el play off disputado en Vilagarcía de Arousa, al perder en la última jornada ante Logroño.

Y acabando con el baloncesto, el Baxi anunciaba esta mañana el primer fichaje. Se trata de la internacional croata Karla Erjavec.

En cambio la felicidad llegaba desde Riazor ayer por la mañana. El Deportivo ABANCA consiguió la permanencia en la máxima categoría, al empatar contra el Sevilla 1-1. Eso sí, con enfado desde el Deportivo por la mala organización y el desfase de horarios en una jornada que debería ser de horario unificado, lo que provocó que el descanso en Riazor se extendiese durante media hora. Fran Alonso consiguió la renovación automática y, a falta de una jornada, ya podrá seguir con una planificación que había comenzado ya, como manifestó en la rueda de prensa previa a este partido.

Felicidad también en Tenerife, con la goleada del Deportivo Juvenil por 0-6, lo que le da, prácticamente, el pase a la final a cuatro de la Copa de Campeones que se va a celebrar en el Toralín. Rubén Fernández anotó cuatro goles.

Y también hay que mencionar la clasificación de O Parrulo para el play off de ascenso a la primera División del fútbol sala español.

En cuanto al resto del fútbol, derrota del Deportivo en Gijón, con lo que ya no hay opción de jugar play off. Aún quedan tres jornadas, pero vendrán días marcados por las noticias sobre el futuro en el que sigo manteniendo que va a haber una revolución que va a afectar al banquillo, a la dirección de fútbol e incluso a la figura de Massimo Benassi. Eso sí, ahora le tocará mover ficha a Juan Carlos Escotet, aunque esta mañana Escotet ha estado más pendiente, supongo, de desmentir informaciones que vinculaban a ABANCA y al Banco Sabadell en una fusión. De hecho, en el comunicado que desmiente esta fusión, ABANCA insiste en cerrar el proceso de compra del BIC de Portugal y ahí recordamos las negociaciones de ABANCA para comprar el Penafiel portugués.