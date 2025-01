Yeremay tendrá 33 millones de cláusula en el Deportivo, tanto en segunda como en primera División

Vaya semanita la que hemos vivido en nuestro radio de emisión. Tanto en A Coruña, con el Deportivo, como en Ferrol, con el Racing.

Una de las noticias que nos deja la semana es la tranquilidad de que no habrá repitición del rivaldazo con Yeremay. El club anunciaba este jueves que el Deportivo y Yeremay habían pactado seguir juntos, a pesar de las ofertas recibidas en este mercado de enero. " Este é un xesto que reforza o compromiso mutuo co proxecto do Club a longo prazo", sentenciaba el comunicado.

Y es que el propio Yeremay abrió la puerta a una salida, tras el empate de Málaga. Y en Onda Cero adelantamos al día siguiente que El Chelsea venía a por Yeremay. Eso sí, el equipo inglés sabía, a través del agente del canario, Gelu Rodríguez, que el Deportivo no íba a bajar un euro de la cláusula de rescisión actual, que asciende a 20 millones de euros.

Con todo este barullo, y con el traumático adiós de Lucas Pérez por el medio, el Deportivo ha dado el paso adelante de garantizar que no habrá sobresaltos con Yeremay en este mercado. Y para no esperar al 3 de febrero, jugador y club pactaron y firmaron un nuevo contrato que no cambia la duración del actual, hasta 2030, pero sí el sueldo del jugador, que aumenta. Al mismo tiempo que cambia la cifra de la cláusula de rescisión. HAsta ahora era de 20 millones, estando el Deportivo en segunda División, y 40 millones en primera División. Tras el pacto del miércoles, tanto para segunda División como para primera la cláusula queda establecida en 33 millones de euros.

Además de repasar los sonidos de las previas del fin de semana, que nos dejará el debut de Alejandro Menéndez en el banquillo del RAcing de Ferrol y el viaje del Leyma Basquet Coruña a Madrid sin Heurtel, afectado por una inflamación en la rodilla izquierda, en el momento de redactar esta noticia, la tarde nos ha deparado más novedades.

Por una parte la carta de despedida de Lucas Pérez al deportivismo. Con muchos agradecimientos. Destaco el que dedica al ex presidente Álvaro García Diéguez, de quien, creo, se olvidó Lucas Pérez en la rueda de prensa. Álvaro fue clave para que Lucas no fuera despedido del Deportivo, después de Mackay, el año pasado, además de otros momentos críticos y clave en el Deportivo.

Eso sí, como pasó en las cartas de Idiákez e Irene Ferreras, Lucas Pérez tampoco menciona a Benassi ni a Fernando Soriano.

Y mientras tanto, el Deportivo emitió un comunicado en el que anuncia que va denunciará ante las autoridades competentes las amenazas e insultos a miembros del club.