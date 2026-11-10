Acto institucional con diferentes reconocimientos

La fábrica de Coca Cola en A Coruña celebra su 65 cumpleaños

En 1956 el empresario coruñés Rodrigo Peñalosa viajó a Madrid y vió como unas personas bebían Coca Cola en un cine . De ahí nació su idea de traer a Galicia la fabricación de la bebida de la fórmula secreta. Y cinco años más tarde, en el 1961, se ponía funcionar la fábrica que hoy ha celebrado su 65 aniversario. Han sido años de muchos cambios. Y los qué vendrán, tras invertir 14.5 millones de euros en el período 19-25, pero con el objetivo de ser siempre sostenibles, como apuntaba la actual gerente, Lorena Gallego. Coca Cola da empleo directo a 170 personas en su fábrica coruñesa y su actividad en Galicia genera unos 6.000 puestos de trabajo .