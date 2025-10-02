Más de mil jóvenes se manifiestan en A Coruña en apoyo de Gaza

Unas 1.200 personas, según la Policía Local, han participado este jueves a mediodía en una manifestación de apoyo a Gaza desde el Obelisco hasta María Pita, en A Coruña. La mayoría eran gente joven, a partir de los doce años, ya que el Sindicato de Estudiantes había convocado paro para esta jornada en la Enseñanza. Según sus datos, el seguimiento ha sido masivo.

Con consignas como "Estado progresista y cómplice sionista", "Palestina vencerá", "No es una guerra, es un genocidio", o "Estados Unidos, estados asesinos", han denunciado la muerte de 60.000 personas en la Franja de Gaza, (20.000 de ellos niños), desde el inicio de la contienda, el 7 de octubre de 2023. El portavoz del Sindicato de Estudiantes en A Coruña, Sergio Freire, insta a la ciudadanía a participar en la huelga general convocada para el día 15.

Los manifestantes han expresado también su apoyo a los integrantes de la flotilla humanitaria de ayuda a Gaza, después de que los barcos fuesen interceptados por el ejército israelí. Precisamente para esta tarde está convocada una concentración de apoyo a las 20.00h delante de la Delegación del Gobierno. Entre la tripulación de los barcos hay una abogada coruñesa, Sandra Garrido, afincada en Santiago.