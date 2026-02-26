Vox mantiene la discreción en las negociaciones con Guardiola sin avanzar su voto en la investidura

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Ángel Pelayo Gordillo no ha querido avanzar el sentido del voto de la formación en la sesión de investidura de María Guardiola prevista para la próxima semana, en el marco de la discreción, ha insistido en varias ocasiones, que están manteniendo en las negociaciones con el PP para la formación del gobierno de la Junta.

Ante las reiteradas preguntas de los medios de comunicación antes de la celebración de la Junta de Portavoces prevista para este jueves con el objetivo de ordenar dicha sesión de investidura, el exsenador de Vox se ha limitado a señalar que no puede ofrecer ninguna información ni valoración al respecto en cumplimiento de la discreción con la que se están llevando las negociaciones.

"No les voy a hacer ningún comentario acerca de las negociaciones", ha señalado tajante, para reiterar que el partido "está llevando las negociaciones con toda la discreción que se nos ha requerido y que nosotros queremos llevar".

Tras mostrar comprensión por las preguntas y la "inquietud" de los propios extremeños ante el desarrollo de las negociaciones, ha insistido en que no puede hacer "ningún comentario" porque las negociaciones "se están llevando a cabo", y sobre las cuales los medios de comunicación "tendrán cumplida respuesta cuando corresponda".

Ángel Pelayo Gordillo, que incluso ha pedido disculpas por no poder avanzar nada sobre las negociaciones, ha declinado responder a una pregunta sobre si cree que ahora, tras suavizarse el tono por ambas partes, es más posible una investidura que hace unos días.

"No puedo hacerles ningún comentario de ninguna clase", ha insistido, para posteriormente repetir la misma respuesta al ser cuestionado sobre la intervención de la dirección nacional del Partido Popular y las últimas palabras de María Guardiola la pasada semana. "Si yo le hiciera algún comentario a la pregunta que me hace, caería en la indiscreción en la que no quiero caer", ha dicho.