Cotrina respalda a Manuel Gómez como candidato del PSOE en Don Benito

A las puertas de FEVAL atendían Álvaro Sánchez Cotrina y Manuel Gómez Parejo a los medios de comunicación presentes. El líder de los socialistas extremeños ha destacado que el candidato es "un informático que toda su vida profesional la ha vinculado a la agricultura y también un profesor por el que han pasado muchos alumnos y alumnas de esta ciudad". Por tanto, "un perfil muy necesario en un momento de inestabilidad y sobre todo de confrontación política", ha señalado Sánchez Cotrina, que le quiere decir a la ciudad de Don Benito que "viene para que haya calma social, que viene para recuperar la mayoría absoluta del Partido Socialista porque eso le da estabilidad a este municipio", que ha "pintado muy poco" para el gobierno de la Junta de Extremadura.

Un gobierno extremeño que dijo que iba a invertir en el Hospital de Don Benito-Villanueva pero que en las últimas semanas se ha visto "cómo se caen los techos" y "siempre hay una excusa para decir por qué no han podido hacer absolutamente nada" en este proyecto que está "absolutamente abandonado" por el gobierno de María Guardiola.

Por ello, ha reclamado que se preocupen "por los especialistas, que se preocupen por aquellas personas que tienen que entrar a tener una prueba diagnóstica, que se preocupen por toda aquella gente que necesita que la sanidad pública sea una referencia", ha abundado.

Por todo ello, se ha comprometido a que Don Benito regrese "al centro del debate político, al centro económico y neurálgico de esta región", recuperando el centro de transporte, dando el "espaldarazo definitivo" al polígono industrial y que "de una vez por todas dejemos de hablar en negativo de la sanidad pública y mucho más del Hospital Don Benito - Villanueva".

LEGISLATURA PERDIDA

Por su parte, el candidato socialista en Don Benito, ha agradecido la presencia del secretario regional del partido, que viene a "reforzar" la candidatura que se confirmó el pasado lunes, con la que se refrenda el trabajo que se lleva haciendo desde la oposición en los tres últimos años.

Una agrupación local que se encuentra "muy fuerte", "unida" y "sólida", que va creciendo en número de afiliados y que tiene como objetivo recuperar la alcaldía en mayo de 2027 tras una legislatura "perdida", en la que "se han pulido 21 millones de euros que había dejado el Partido Socialista de remanente para hacer muchos proyectos de ciudad, pero ni están los 21 millones de euros ni están esos proyectos de ciudad".

Asimismo, ha señalado que el PSOE quiere gobernar para acabar con la "inestabilidad" que viene caracterizando el ayuntamiento en esta legislatura, que también se ha caracterizado por la "paralización" del sector industrial debido a la falta de suelo debido a que no se ha desarrollado el polígono Avante, ha señalado, al que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, fue a poner la primera piedra junto a la alcaldesa "y ese mismo día que pusieron la piedra se fueron las máquinas del polígono industrial".

Por último, se ha comprometido a defender Feval, que ha dicho que es un "escaparate" que Don Benito no puede perder, en relación a los certámenes que la institución ferial de Extremadura está "exportando" hacia otros localidades, así como se ha posicionado "del lado de los vecinos" en cuanto a la instalación de una planta de biometano.