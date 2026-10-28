UPA-UCE califica de "parche" las ayudas extraordinarias aprobadas por la Junta para el campo extremeño

UPA-UCE Extremadura ha calificado de "parche" las ayudas extraordinarias y de emergencia que aprobó este pasado martes, día 27, el Consejo de Gobierno para explotaciones de cereza, cereal y apicultura por un importe total de 19.587.335 euros.

"Las ayudas son claramente insuficientes porque no dan una respuesta acorde a la difícil situación que vive el campo extremeño", destaca el secretario general de esta organización agraria, Óscar Llanos.

Además, UPA-UCE lamenta que la Junta "no" haya tenido en cuenta las propuestas realizadas por parte de esta organización agraria para atender la "difícil" situación que vive el olivar tradicional, cuya supervivencia se está viendo "amenazada" por el mantenimiento de unos precios "ruinosos" y unos "elevados" costes de producción campaña tras campaña.

Respecto a la ayuda a los cereales, UPA-UCE también considera que son "insuficientes". Esta organización agraria propuso un apoyo económico "más importante" debido a que se trata de un sector que atraviesa una "difícil" situación por el incremento de los costes de producción y los precios "ruinosos" que reinan en el mercado.

Con respecto a la cereza, la organización agraria reafirma su trabajo en defensa de este sector "desde el minuto uno" que se produjeron los daños trabajando con la Administración regional para luchar por conseguir una ayuda destinada a los cereceros que sufrieron daños por las inclemencias meteorológicas del pasado mes de mayo.

Así, lamenta que, a pesar de que la Junta tenía capacidad para aportar "más presupuesto", finalmente se haya quedado "sólo en un apoyo del 70 por ciento" por parte de la administración regional.

Para la apicultura, esta organización agraria considera que estas ayudas suponen un "apoyo importante" a un sector "muy castigado y muchas veces olvidado"; y recuerda que el sector apícola se ha quedado "fuera" de todas las ayudas del Gobierno central "por no ser considerado un sector ganadero".