El PSOE registra en la Asamblea una serie de preguntas sobre el cobro indebido de ayudas por parte de una diputada del PP

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea de Extremadura una serie de preguntas y solicitud de información sobre el cobro indebido de unas ayudas destinadas a paliar la sequía en viñedos por parte de la diputada del PP Teresa Tortonda.

El portavoz de Regadíos del Grupo Parlamentario Socialista, Valerio Rodríguez, ha informado de este aspecto tras conocerse que Tortonda habría recibido una serie de ayudas por "error", ya que en su declaración de bienes "no existe ni una sola parcela" declarada para este fin, ni actividad económica en este sentido, aunque "sí existe" participaciones en dos cooperativas agrarias.

"Todo esto ella lo justifica diciendo que esto todo es un error. Sería la primera vez que en democracia tenemos constancia de que a un extremeño o a una extremeña le ingresan dinero en un número de cuenta suyo relativo a unas ayudas que provienen de dinero público y que vienen a resolver todos estos problemas de la sequía en Extremadura", ha asegurado.

En este sentido, Rodríguez ha informado de que los perceptores de estas ayudas al viñedo de secano debe cumplir unos requisitos como tener un mínimo de tres hectáreas, algo que "cumple porque le han validado en torno a seis hectáreas".

También ha asegurado que en la resolución del DOE aparecía como que Tortonda era beneficiaria de estas ayudas y se debe tener en cuenta que otro de los "requisitos indispensables" es el registro vitícola, que sirve para meter las parcelas que están en viñedo. "Otra cosa más importante es el registro de explotaciones que es distinto y que otro requisito era que estuviera en vigor al año 23", ha apuntado.

Ello, en opinión del diputado socialista, significa que Teresa Tortonda ha manifestado o ha tenido en algún momento que declarar y solicitar el registro de explotaciones y este registro de explotaciones se hace cuando una persona explota una serie de parcelas porque, de lo contrario, no es necesario hacerla, ha precisado.

"Todo esto, además, unido a que la resolución provisional de las ayudas se publicó en el mes de junio y la señora Tortonda no dijo absolutamente nada cuando le daban diez días de plazo para resolver, posteriormente, en septiembre, también sale la resolución definitiva en la cual ya no había plazo, pero tampoco dice nada y tan solo, dicho por ella, se pone en contacto con la Junta a finales de octubre. Esto significa que en todos estos meses, desde junio a octubre, ella no ha hecho nada", ha cuestionado.

Además, Valerio Rodríguez ha recalcado que se conoce este asunto unos días después de saber que la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, "realmente ha otorgado una ayuda a una parcela de su propiedad que se está regando con un pozo ilegal".

"Todo esto son demasiadas circunstancias que se dan en un momento dado y en las cuales vemos cómo el partido del PP no hace nada ni dice nada. Es más, en contraposición de lo que ha pasado con la señora Morán, aquí el Partido Popular no dice nada y abandona de manera estrepitosa a la señora Tortonda y nadie sale a dar explicaciones", ha criticado.

Por ello, y ante la falta de respuestas, el PSOE ha registrado una serie de preguntas y solicitud de información para conocer "quién ha pedido estas ayudas, quién las ha devuelto o quién ha tenido pagos indebidos" tras conocerse también, en palabras de la consejera de Agricultura en el último pleno, que "existían 43 expedientes que se le habían pedido los pagos indebidos como consecuencia de que tenían un pozo ilegal".

"Nosotros queremos saber si realmente estas parcelas que la señora Tortonda declara en el registro de explotaciones son parcelas que están afectadas por pozos ilegales. Entonces, ante esto siempre volvemos al mismo sitio. La señora Guardiola no es de fiar y como no es de fiar nos surgen muchas interrogantes, que nos dan muy pocas respuestas y aquí hay que dar muchas explicaciones", ha defendido.

Asimismo, y como ha precisado Valerio Rodríguez, en función del resultado de las preguntas, que deberán ser respondidas por escrito, y de la solicitud de documentación su grupo actuará en un sentido u otro. "A partir de ahí veremos lo que nos contestan y en función de eso actuaremos", ha señalado.