Dos vecinos de Hornachos declaran ante la UCO por la desaparición de Francisca Cadenas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa con las investigaciones sobre la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, tal y como viene haciendo durante los últimos meses.

En el marco de estas actuaciones, dos hermanos, vecinos de la localidad, están prestando declaración en calidad de investigados, durante la tarde de este lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra, dentro de las diligencias que se mantienen abiertas para tratar de esclarecer el caso.

Ambos comparecen acompañados por un abogado procedente de Badajoz.

Cabe recordar que, precisamente este 9 de marzo, se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, una jornada destinada a visibilizar la situación de las familias que continúan buscando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Francisca Cadenas desapareció el 9 de mayo de 2017 en Hornachos, en la provincia de Badajoz. Fue vista por última vez alrededor de las 23:00 horas, cuando regresaba a su casa después de acompañar a unos amigos de la familia que habían ido a recoger a su hija pequeña, a la que había estado cuidando durante la tarde.

El trayecto que debía recorrer era de apenas unos metros, pero nunca llegó a su vivienda y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella.

