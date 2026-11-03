Policía Nacional y Guardia Civil reforzarán sus servicios en Extremadura ante la huelga general y las elecciones del 29N

La Policía Nacional y la Guardia Civil en Extremadura reforzarán sus servicios de cara a los dispositivos de seguridad previstos con motivo de la celebración el próximo día 11 de la huelga general y el 29 de noviembre de la elecciones generales, como ha detallado la delegada del Gobierno en la región, María Teresa Macías, quien ha hecho hincapié en que el objetivo es que ambas citas se desarrollen con "normalidad" y velar por dos derechos fundamentales como el de huelga y el del voto, respectivamente.

La delegada del Gobierno ha presidido este martes una Junta Extraordinaria de Seguridad regional que ha contado con la asistencia de los subdelegados de Badajoz y Cáceres, Maribel Cortés y José Antonio García, respectivamente, así como de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex).

Al término del encuentro, Macías ha destacado que tanto en la huelga general como en las elecciones generales "se va a respetar el ejercicio de dos derechos fundamentales, uno es el de huelga, teniendo también el respeto al resto de ciudadanos que no la quieran secundar", ha señalado, para remarcar respecto a la jornada del 29 otro derecho ciudadano como es el del voto. "Y para eso estarán todas las instituciones en colaboración, en coordinación para que sean jornadas de normalidad, que es lo que se pretende".

HUELGA GENERAL

Respecto al despliegue de cara a la huelga general del 11 de noviembre, Macías no ha ofrecido detalles porque son informaciones "operativas", pero sí ha avanzado que ya se han celebrado también juntas locales de seguridad con algunos ayuntamientos en cuyas localidades va a haber concentraciones o manifestaciones que han sido comunicadas por las organizaciones convocantes.

En este caso, se coordinan también con la Guardia Civil, dependiendo de si es una zona de su demarcación o no, la Policía Nacional y la Local para que el despliegue de los efectivos sirva para asegurar el derecho a huelga y la normalidad en cuanto a las actividades del resto de ciudadanos y empresas. En concreto, las solicitudes de convocatoria de huelga para el 11N son Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

Respecto a esta misma jornada, la delegada del Gobierno ha señalado que los piquetes son informativos y en que "no hay prevenciones de seguridad cuando un piquete es informativo y lo que va es a facilitar información de los motivos o invita a secundar la huelga".

"Otra cosa son cuestiones que afecten a la seguridad de quien puede decidir si secundarla o no; es decir, siempre se tiene especial precaución para que, por ejemplo, lo que son centros logísticos, carreteras, todo tipo de infraestructuras que sirven para mantener lo que es la actividad empresarial y cotidiana estén, de alguna forma, dentro de lo que es la normalidad", ha explicado, junto con que entiende que "así debe de producirse esa jornada de huelga".

En este sentido, ha continuado, "los piquetes son informativos, porque así legalmente están establecidos", mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con las policías locales, "estarán para lo que no sea normal dentro de lo que es marco legal".

Así, ha apuntado los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil trabajan en la identificación de posibles "puntos críticos" o "lugares que pueden ser más conflictivos" para valorarlos, como también se diseñan planes respecto a Seguridad Ciudadana, o se desarrollan herramientas de colaboración con las policías locales también para la distribución de efectivos.

"Por ejemplo, el acceso a los hospitales tiene que estar totalmente despejado. Se puede acceder a los colegios, los centros universitarios, las principales infraestructuras de comunicación, los centros de distribución y logística", ha remarcado, en aras de garantizar que se pueda tener "una vida normal ese día" y que quienes quieran ejercer el derecho a la huelga también lo puedan llevar a cabo "con normalidad".

Asimismo, ha avanzado se han emplazado para realizar una segunda reunión con las actualizaciones con las que se cuente y que será vía videoconferencia a medida que vayan recibiendo información, actualizaciones de datos o necesidades referido tanto a la huelga como a las elecciones.

ELECCIONES GENERALES

En relación a las elecciones generales del 29N, María Teresa Macías ha precisado que este lunes a media tarde han recibido una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad con respecto a las indicaciones generales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, emanada del propio real decreto de convocatoria de los comicios y que trata aspectos generales de seguridad, ciberseguridad, traslado de información para la participación o instrucciones generales.

Esa instrucción está ahora "desplegándose" en Extremadura por parte de Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación, ha apuntado, a la par que ha recordado que este martes se celebran en muchos ayuntamientos los plenos para la elección de los miembros de las mesas electorales.

Ante ello, ha adelantado que serán 1.417 mesas electorales entre 904 en la provincia de Badajoz y 513 en la de Cáceres, así como 784 colegios electorales entre 426 en Badajoz y 358 en Cáceres; y ha agregado que la administración local está haciendo su labor en coordinación con los representantes de la Administración General del Estado, y que los servicios informáticos de la Delegación también están trabajando para la autorización y permiso de todos los que tengan que participar en los procedimientos.