Philip Morris lanza Bonds en Extremadura, reforzando su apuesta por la región y por el tabaco calentado

Philip Morris España (PME) presenta en Extremadura su nuevo dispositivo de calentamiento de tabaco, Bonds, que ya está disponible en primicia en la región. La compañía amplía su oferta de productos de calentamiento de tabaco con esta nueva apuesta dirigida a fumadores adultos que no dejan el hábito, facilitando su transición hacia alternativas mejores libres de humo.

El lanzamiento de Bonds en Extremadura se integra en una apuesta que conecta a la región con la transformación de Philip Morris de principio a fin. La hoja extremeña, procedente de comarcas como el Valle del Tiétar, La Vera o el Campo Arañuelo, está certificada para su uso en productos de tabaco calentado y ya forma parte de los que comercializa la compañía. Desde Olivenza, el centro de información digital atiende a los usuarios de dispositivos de calentamiento de tabaco de toda España. Ahora, con Bonds, la región es también la primera en ofrecer esta nueva alternativa sin combustión a sus fumadores adultos.

"Nuestro futuro está estrechamente ligado al tabaco, pero a un tabaco que se calienta en lugar de quemarse, y en ese futuro Extremadura ocupa un lugar central", afirma Albert Sánchez, director general de Philip Morris España. "Por eso, es fundamental impulsar iniciativas como el lanzamiento de Bonds, que ayudan a que los fumadores adultos conozcan la diferencia entre calentar y quemar el tabaco y den el paso hacia alternativas mejores, respaldadas por la ciencia".

Entre finales de octubre y noviembre, Bonds recorrerá Extremadura, con citas en distintos puntos del territorio, para dar a conocer el nuevo dispositivo a los fumadores adultos de la región.

El compromiso de PME con el cultivo de tabaco extremeño y su futuro

El cultivo del tabaco es un pilar agroindustrial y social en Extremadura, aportando 91 millones de euros en valor añadido al PIB regional y sosteniendo a más de 3.000 familias y cerca de 20.000 empleos durante las campañas agrícolas. Desde 1992, Philip Morris adquiere ininterrumpidamente tabaco de la región, con una inversión acumulada en la última década que asciende a 230 millones de euros. Más allá, este compromiso ha dado un paso cualitativo decisivo: desde 2025, la hoja de tabaco extremeña cuenta con la certificación que autoriza su uso en los productos de tabaco calentado de Philip Morris y en la actualidad la hoja extremeña ya se encuentra en los productos de tabaco calentado.