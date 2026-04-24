Zapatero e Ibarra arroparán a Álvaro Sánchez Cotrina este sábado en el XVI Congreso extraordinario del PSOE de Extremadura

Los expresidentes del Gobierno y de la Junta de Extremadura José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, respectivamente, arroparán este sábado, día 25, al nuevo secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, en el 16 congreso extraordinario del partido.

Con esta cita se pondrá fin al proceso interno abierto después de la dimisión el pasado mes de diciembre de Miguel Ángel Gallardo como líder de los socialistas extremeños tras cosechar los peores resultados en unas elecciones autonómicas y que ha concluido con la celebración de unas primarias en las que salió elegido Cotrina.

Los detalles del congreso, que se desarrollará en el Instituto Ferial de Mérida (Ifeme), han sido presentados por la coordinadora del Comité Organizador, Carmen Yáñez, quien ha señalado que la ausencia del presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, obedece a su agenda internacional, aunque habrá un mensaje en vídeo.

Yáñez, en rueda de prensa, ha destacado que este congreso, que lleva por lema 'Ahora volver a ganar' representa un "punto de partida" para reorganizar el partido en la región bajo el liderazgo de Cotrina.

"Este congreso, por tanto, es un punto de partida en el que vamos a reorganizarnos, vamos a fortalecernos y vamos a volver a la calle, a escuchar y a proponer y a que nuestro secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, lidere este partido y lidere un proyecto que entusiasme a la ciudadanía y que entusiasme a Extremadura", ha puesto en valor.

MÁS 480 DELEGADOS ELEGIRÁN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Un total de 485 delegados, elegidos previamente entre los más de 9.300 militantes, votarán el sábado a los miembros de los nuevos órganos de dirección del PSOE de Extremadura en un cónclave que arrancará a las 10,00 horas.

De esta forma, como ha explicado Carmen Yáñez, al tener el congreso un carácter extraordinario, durante su transcurso no habrá debate de ponencias políticas, ya que su objetivo principal será la elección de los nuevos órganos de dirección del partido.

Así, en concreto, se designarán los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional, el Comité Regional, los representantes en el Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías.

Esta cita arrancará a las 10,00 horas con la apertura oficial, que contará con las intervenciones del presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, y de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, junto a las salutaciones de representantes de UGT, CCOO y UPA-UCE Extremadura.

A ellos se unirán, las del secretario nacional adjunto del Partido Socialista de Portugal, Luis Moreira Testa; la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

Tras ello, tendrá lugar la inauguración oficial del congreso, con las intervenciones de la secretaria general de Juventudes Socialistas de Cáceres, Irene Pozas; el secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Fede González, y de José Luis Rodríguez Zapatero.

La proclamación de los resultados de la elección de los órganos regionales será a las 18,30 horas, tras lo que se presentará la nueva Comisión Ejecutiva Regional y se producirán las intervenciones en el acto de clausura a cargo de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y del secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina.

El Congreso extraordinario del PSOE de Extremadura reunirá a más de 1.000 personas entre delegados e invitados, entre los que se encuentran representantes de cerca de 30 colectivos sociales, sindicatos, organizaciones empresariales y agrarias, así como una delegación del Partido Socialista portugués.

LEMA 'AHORA VOLVER A GANAR'

Sobre el lema del congreso 'Ahora volver a ganar', Yáñez lo ha calificado como una hoja de ruta orientada a reconectar con la ciudadanía con el objetivo de recuperar la "confianza mayoritaria" para volver a gobernar Extremadura.

"Queremos volver a gobernar esta tierra, porque esta tierra nos necesita y nos sigue reclamando. Y tenemos que estar unidos, tenemos que tener confianza, tenemos que tener ilusión, pero sobre todo tenemos que tener un proyecto que le devuelva los derechos a nuestra comunidad autónoma", ha asegurado.

Algo que el PSOE de Extremadura hará desde un contexto político que exige "claridad" y "determinación" ante el reciente pacto de gobernabilidad en la región entre el PP y Vox que, en palabras de Yáñez, es "ilegal" e "imposible de llevarlo a cabo", además de representar una forma de hacer política que se aleja "de la moderación, el consenso y el respeto institucional".

Frente a ello, ha defendido que el PSOE de Extremadura tiene la responsabilidad de construir una alternativa "sólida, creíble y valiente", centrada en la defensa de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico y la dignidad de la comunidad autónoma.