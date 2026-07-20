El XXVI Festival de Folclore 'Ciudad de Plasencia' reúne a grupos de España y Portugal el próximo 25 de julio

La XXVI edición del Festival de Folclore 'Ciudad de Plasencia' vuelve un año más al entorno de la catedral con una propuesta que reunirá a grupos de España y Portugal el próximo sábado, 25 de julio.

El evento, ya consolidado dentro del calendario cultural de la ciudad, se celebrará a las 22,00 horas en la Plaza de Santa María. Será de acceso gratuito y, en esta edición, rendirá homenaje a Máximo Berrocoso, fundador de la Asociación de Amigos del Folclore Extremeño 'Chispa'.

La programación arrancará a las 21,30 horas con el tradicional pasacalles, que recorrerá el trayecto entre la Plaza de Abastos y la catedral llenando las calles de música, color y trajes regionales.

Media hora después, a las 22,00 horas, dará comienzo el festival en la Plaza de Santa María. Como es habitual, la organización ofrecerá además el tradicional sorteo de regalos entre los asistentes y un servicio de barra durante toda la velada, según ha informado esta semana el consistorio placentino en rueda de prensa.

Además del grupo anfitrión, durante el festival participarán dos agrupaciones más procedentes de diferentes territorios. Por un lado, actuará la Asociación Cultural de Coros y Danzas 'Barro Tinajero', de Villarrobledo (Albacete), una formación creada en 2018 que reúne a cerca de medio centenar de integrantes en su grupo adulto y cuenta además con una amplia cantera infantil y juvenil, desarrollando una intensa actividad tanto dentro como fuera de España.

El cartel se completa con la participación del Grupo Folclórico 'San Pedro de Bela Vista', procedente de Galegos (Penafiel, Portugal), fundado en 1990 y reconocido por su labor de investigación, conservación y difusión del patrimonio etnográfico y musical de la región portuguesa del Douro Litoral, así como por su presencia en numerosos festivales nacionales e internacionales.

Por último, el ayuntamiento ha destacado el cartel de esta edición, inspirado en la imagen de Plasencia que dejó el pintor Joaquín Sorolla tras su paso por la capital del Jerte.