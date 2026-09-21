XVII Torneo de golf Onda Cero Mérida

El Club de Golf Don Tello de Mérida acogió el pasado domingo, 20 de septiembre, la XVII edición del Torneo de Golf Onda Cero, una cita que reunió a numerosos jugadores en una jornada marcada por la competición, la precisión y la lucha por conseguir una plaza para la gran final nacional.

Los participantes se enfrentaron al recorrido emeritense con el objetivo de hacerse con una de las plazas clasificatorias para la Final Nacional del Torneo Onda Cero, que se celebrará el próximo 28 de noviembre en el campo de golf de La Manga Club Golf & Spa, en Murcia.

La jornada contó con diferentes categorías y reconocimientos. Se premiaron al primer y segundo clasificado de cada categoría, además del premio Scratch y de los galardones especiales al mejor Approach y al mejor Long Drive, tanto en categoría masculina como femenina.

Además de la competición, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes sorteos y premios especiales gracias a la colaboración de los patrocinadores de esta XVII edición: Cervezas Victoria, Royal Bliss, Grupo Gedauto, Parafarmacia Elisa de Tena, Dr. Izquierdo Clínica Dental, Solextrem Óptica y Audio, Termas de Alange, Viña Puebla, Bodegas Sani Árabe, La Botica de los Perfumes, Centro Comercial Cámara y Centro Médico Estético París.

Desde Onda Cero queremos agradecer a todos los jugadores, colaboradores y patrocinadores su participación y apoyo en esta nueva edición del torneo.

La próxima parada será el 28 de noviembre, con la celebración de la Final Nacional. Y, por supuesto, ya ponemos la vista en la XVIII edición. ¡Os esperamos el año que viene!